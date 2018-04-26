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С проспекта Кирова в Саратове пропала ливневая канализация
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С проспекта Кирова в Саратове пропала ливневая канализация 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
На первой пешеходной зоне областного центра идет «борьба» с ливневкой.
Коммунальные службы в центре Саратова разбирают решетки от ливневой канализации, убирают их, а отверстия закладывают плиткой. С чем связано желание коммунальщиков избавиться от необходимой коммуникации — совершенно неясно.
Шокированные увиденным пользователи в социальных сетях публикуют фото такого надругательства над пешеходной зоной, которая грозит быть затопленной дождевыми водами в самое ближайшее время.
Вот только некоторые комментарии пользователей. Мария Кликушина-Шелухина: «Теперь и на проспекте воды по пояс будет. В нашем городе вообще что-нибудь качественно и красиво делать будут?!». Вадим Шолев: «Это ливневка, и ее закрывать нельзя! А ещё это историческая ценность города, придающая целостность и эстетику историческому центру Саратова».
Фото: «Типичный Саратов» «ВКонтакте»
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