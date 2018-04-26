С проспекта Кирова в Саратове пропала ливневая канализация

На первой пешеходной зоне областного центра идет «борьба» с ливневкой.

Коммунальные службы в центре Саратова разбирают решетки от ливневой канализации, убирают их, а отверстия закладывают плиткой. С чем связано желание коммунальщиков избавиться от необходимой коммуникации — совершенно неясно.

Шокированные увиденным пользователи в социальных сетях публикуют фото такого надругательства над пешеходной зоной, которая грозит быть затопленной дождевыми водами в самое ближайшее время.

Вот только некоторые комментарии пользователей. Мария Кликушина-Шелухина: «Теперь и на проспекте воды по пояс будет. В нашем городе вообще что-нибудь качественно и красиво делать будут?!». Вадим Шолев: «Это ливневка, и ее закрывать нельзя! А ещё это историческая ценность города, придающая целостность и эстетику историческому центру Саратова».

Фото: «Типичный Саратов» «ВКонтакте»