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Фильм о настоящей дружбе покажут в кинотеатре на границе Лосинки
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Фильм о настоящей дружбе покажут в кинотеатре на границе Лосинки 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередной показ из цикла «Москино — детям» пройдет в кинотеатре «Вымпел» на Коминтерна, 8 в ближайшее воскресенье. Юные зрители увидят фильм о настоящей школьной дружбе «Магия черная и белая», снятый в 1983 году.
Это история о двух закадычных друзьях, Севе Кухтином и Вите Елхоловом или же о Кухне и Винте, как они сами себя прозвали. Ребята так надоели своими проказами одноклассникам, что им объявили бойкот до тех пор, пока они не займутся чем-нибудь полезным. Как ребята решали эту проблему и к чему они пришли в финале фильма, узнают гости кинопоказа 29 апреля.
Начало в 10.30. Вход свободный по регистрации. (иб)
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