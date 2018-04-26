На берегу Волгоградского водохранилища обустраивают новый парк 

На берегу Волгоградского водохранилища появится новый парк — на днях здесь посадили саженцы каштана, акации и ясеня.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, благоустройство территории стало возможным после строительства укрепительного сооружения на береговой полосе водохранилища. Это позволило не только обезопасить дома от обрушения, в которых проживает 1200 человек, но и создать условия для развития на этой территории рекреации. В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» на построенной набережной совместными усилиями местных жителей, представителей облкомприроды, администраций города Николаевска и Быковского района было высажено 700 саженцев. До конца месяца в парке появится более 1 500 деревьев.