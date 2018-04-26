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Первые цветы высадили на клумбы в Вологде
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Первые цветы высадили на клумбы в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 31 минуту назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Работы стартовали с высадки цветов на воинских мемориалах. Сегодня цветники появились у памятников на Введенском кладбище. До 7 мая цветники появятся у Вечного огня, у мемориалов «Танк» на ул. Мира и «Зенитка» на ул. Зосимовской.
На Введенском кладбище высаживают виолы. Они морозоустойчивы, и минусовые температуры не влияют на их цветение. Рассада для других клумб также подготовлена. К примеру, площадь Революции, помимо виол, украсят бархатцы и бегонии.
«Если возникнет угроза заморозка, мы накроем свежие клумбы пленками, как и в прошлом году, когда в мае практически выпал снег. Это поможет сохранить цветы. Но к 9 мая территории у воинских мемориалов должны цвести», — отметила Валентина Соболева, директор совхоза «Цветы», который выращивает рассаду для городских цветников.
Летом городские клумбы украсят свыше 190 тысяч цветущих растений. Цветники займут площадь около 6 тысяч квадратных метров. Также в высадках цветов примут участие предприятия Вологды, коммерческие организации, инициативные вологжане.
Добавим, запланированы и масштабные посадки деревьев. За год в Вологде появятся более 20 тысяч новых зеленых насаждений.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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