Первые посадки цветов начались в Вологде

Первые этой весной цветочные композиции начали высаживать в областной столице. Начали с воинских мемориалов, сегодня клумбы расцвели у памятников на Введенском кладбище. Также до 7 мая цветники появятся у Вечного огня, у танка на ул. Мира и у зенитки на улице Зосимовской.

На Введенском кладбище высаживают уже распустившиеся цветы — виолы. Они морозоустойчивы, и минусовые температуры не влияют на их цветение. Рассада подготовлена и для других клумб. К примеру, площадь Революции, помимо виол, украсят бархатцы и бегонии.

«Если возникнет угроза заморозка, мы накроем свежие клумбы пленками, как и в прошлом году, когда в мае практически выпал снег. Это поможет сохранить цветы. Но к 9 мая территории у воинских мемориалов должны цвести», — отметила Валентина Соболева , директор совхоза «Цветы», который выращивает рассаду для городских цветников.

Летом основные городские клумбы украсят свыше 190 тысяч цветущих растений. Такое количество рассады уже подготовлено. Цветники займут площадь около 6 тысяч квадратных метров. Кроме того, к декоративному оформлению подключатся предприятия Вологды , коммерческие организации, инициативные вологжане.

Добавим, запланированы и масштабные посадки деревьев. За год в Вологде появится более 20 тысяч новых зеленых насаждений.