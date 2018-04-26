Первые посадки цветов начались в Вологде 

Первые этой весной цветочные композиции начали высаживать в областной столице. Начали с воинских мемориалов, сегодня клумбы расцвели у памятников на Введенском кладбище. Также до 7 мая цветники появятся у Вечного огня, у танка на ул. Мира и у зенитки на улице Зосимовской.
На Введенском кладбище высаживают уже распустившиеся цветы — виолы. Они морозоустойчивы, и минусовые температуры не влияют на их цветение. Рассада подготовлена и для других клумб. К примеру, площадь Революции, помимо виол, украсят бархатцы и бегонии.
«Если возникнет угроза заморозка, мы накроем свежие клумбы пленками, как и в прошлом году, когда в мае практически выпал снег. Это поможет сохранить цветы. Но к 9 мая территории у воинских мемориалов должны цвести», — отметила Валентина Соболева, директор совхоза «Цветы», который выращивает рассаду для городских цветников.
Летом основные городские клумбы украсят свыше 190 тысяч цветущих растений. Такое количество рассады уже подготовлено. Цветники займут площадь около 6 тысяч квадратных метров. Кроме того, к декоративному оформлению подключатся предприятия Вологды, коммерческие организации, инициативные вологжане.
Добавим, запланированы и масштабные посадки деревьев. За год в Вологде появится более 20 тысяч новых зеленых насаждений.