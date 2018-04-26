Как узнали о том, что террорист хотел взорвать правительство края и ФСБ?

ФСБ России опубликовала в СМИ видеоролик с кадрами, на которых молодой человек кавказской внешности делает заметки в блокноте, прохаживаясь на углу проспекта Октябрьской революции и улицы Дзержинского. Рядом находится здание краевого управления ФСБ. Вероятно, он попал на камеры наблюдения и привлёк себе внимание органов безопасности. 21 апреля мужчину попытались задержать в одном из домов краевого центра. Он оказал сопротивление и получил смертельные ранения. «На месте происшествия обнаружены обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами (саморезами, пиленой арматурой и гвоздями), флаг запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» , текст присяги главарю сирийских террористов, а также схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и управления ФСБ», — сообщили в правоохранительных органах. Кстати, 18 апреля в Ставрополе задержали ещё одного начинающего террориста. Он назвался Максимом Панченко и заявил, что хотел сжечь школу и взорвать детский сад.