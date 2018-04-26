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Как узнали о том, что террорист хотел взорвать правительство края и ФСБ?
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Как узнали о том, что террорист хотел взорвать правительство края и ФСБ? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ФСБ России опубликовала в СМИ видеоролик с кадрами, на которых молодой человек кавказской внешности делает заметки в блокноте, прохаживаясь на углу проспекта Октябрьской революции и улицы Дзержинского. Рядом находится здание краевого управления ФСБ. Вероятно, он попал на камеры наблюдения и привлёк себе внимание органов безопасности.
21 апреля мужчину попытались задержать в одном из домов краевого центра. Он оказал сопротивление и получил смертельные ранения.
«На месте происшествия обнаружены обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами (саморезами, пиленой арматурой и гвоздями), флаг запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», текст присяги главарю сирийских террористов, а также схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и управления ФСБ», — сообщили в правоохранительных органах.
Кстати, 18 апреля в Ставрополе задержали ещё одного начинающего террориста. Он назвался Максимом Панченко и заявил, что хотел сжечь школу и взорвать детский сад.
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