В Югре подвели итоги исполнения инвестпрограмм субъектов электроэнергетики 

Итоги 2017 года подвели на Заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Югры.
На заседании рассмотрели итоги реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, схемы и программы развития электроэнергетики региона, а также обсудили ход реализации схемы территориального планирования.
«Ещё раз отмечу, что это стратегически важные для нашего региона документы, значимые для развития экономики, социальных отношений и поддержания высокого качества жизни в регионе», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Член рабочей группы Межотраслевого совета, генеральный директор АО «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания» Олег Чумак рассказал, что в 2017 году в Югре были реализованы инвестиционные программы 12 субъектов. Их мероприятия прошли общественные обсуждения, по результатам которых в адрес Депжкк и энергетики Югры были направлены графики строительства и реконструкции электросетевых объектов. Все рассмотренные и утверждённые инвестиционные программы в 2017 году реализованы своевременно и в полном объёме.
«Одно из крупнейших направлений работы — это реконструкция существующих электросетевых объектов сетевых компаний, которые добивались повышения надёжности и обеспечения пропускной способности электрических сетей. Второе по значимости направление — строительство новых конструкций существующих сетей. И третье — развитие инфраструктуры, присоединение новых потребителей электроэнергии», — отметил в ходе совещания директор Депжкк и энергетики Югры Егор Ковальчук.
Была продолжена работа по созданию автоматизированных систем учёта электроэнергии. Это мировой тренд и округ всегда был в лидерах по этому направлению работы.
«Объекты, включённые в инвестиционную программу субъектов электроэнергетики, как правило, решают несколько задач. В первую очередь, это технологическое присоединение новых потребителей, второе — повышение надёжности уже существующих. Эта деятельность регулируется государством и проходит экспертизу на предмет соответствия тарифам, — прокомментировал Егор Ковальчук. — В рамках установленных границ тарифы соблюдаются».
Все инвестиционные программы и их результаты размещены на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры.
В ходе заседания Оксана Кычина, коммерческий директор АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы», представила разработанные схему и программу развития электроэнергетики региона до 2023 года, которые согласованы Системным оператором Единой энергетической системы и АО «Тюменьэнерго». По словам Оксаны Кычиной в Югре планируется строительство линий электропередачи мощностью 110 кВ и протяжённостью выше 1055 км.
Участники встречи рассмотрели схему территориального планирования, которая включает в себя объекты в области энергетики и инженерной инфраструктуры, газоснабжения, транспорта, здравоохранения, социального значения. Как подчеркнула глава региона, первостепенная задача схемы — обеспечить устойчивое развитие и повышение инвестиционной привлекательности автономного округа. Срок реализации схемы — конец 2035 года. В 2017 году было введено в эксплуатацию 14 объектов регионального значения.
В рамках заседания Илья Ким, секретарь межотраслевого совета, доложил об исполнении решений совета потребителей. Руководителям исполнительных органов государственной власти поручено обеспечить передачу объектов коммунального комплекса в концессию: в Мегионе, Нижневартовске и Сургутском районе это следует сделать до 31 марта 2019 года, в Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе — до 30 сентября 2019 года.
Напомним, на сегодняшний день в регионе действует 26 концессионных соглашений в 10 муниципальных образованиях. 10 апреля в Ханты-Мансийске состоялась региональная Конференция «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории Югры», где представители энергетической отрасли совместно с федеральными экспертами и главами муниципалитетов более детально обсудили повышение инвестиционной привлекательности региона, инструменты модернизации энергетической инфраструктуры на основе концессионных соглашений и энергосервиса.