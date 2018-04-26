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В Югре подвели итогами партнёрства государства и бизнеса в энергетике
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В Югре подвели итогами партнёрства государства и бизнеса в энергетике 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
25 апреля 2018 года глава Югры Наталья Комарова собрала «Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе автономного округа». На повестке дня итоги реализованных инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, схемы и программы развития электроэнергетического комплекса региона, а также решение по реализации схемы территориального планирования.
К участию в отраслевом совете пригласили представителей государственных и муниципальных органов власти, руководителей энергетических компаний, которые входят в рабочую группу межотраслевого совета. Свои доклады о ситуации в отрасли представили: генеральный директор АО «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания» Олег Чумак, директор «Депжкк и энергетики Югры» Егор Ковальчук, коммерческий директор АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» Оксана Кычина и секретарь межотраслевого совета Илья Ким.
Итогами инвестиционных программ с коллегами и чиновниками поделился член рабочей группы генеральный директор АО «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания» Олег Чумак.
По словам Олега Чумака в 2017 году на территории Югры воплотили в жизнь инвестиционные программы строительства и реконструкции электросетевых объектов в 12 субъектах, которые прошли все этапы согласования и реализованы по плану в оговоренные сроки.
Директор «Депжкк и энергетики Югры» Егор Ковальчук поддержал коллегу и обратил внимание рабочей группы на три главных направления совместной работы членов рабочей группы: реконструкция существующих объектов, строительство новых электроэнергетических конструкций и развитие инфраструктуры. Неотъемлемая часть модернизации электроэнергетического комплекса региона автоматический режим системы учёта энергетических ресурсов. Егор Ковальчук отметил, что в этом вопросе Югра лидер среди регионов России.
Все инвестиционные программы и их результаты доступны на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры.
Оксана Кычина, коммерческий директор АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы», предствила на суд коллег схему и программу развития электроэнергетики региона до 2023 года.
Оксаны Кычина рассказала, что в Югре планируется строительство линий электропередачи мощностью 110 кВ и протяжённостью выше 1055 км. Срок реализации схемы — конец 2035 года. В 2017 году было введено в эксплуатацию 14 объектов регионального значения.
Участники совета обсудили схему территориального планирования, которая включает в себя объекты в области энергетики и инженерной инфраструктуры, газоснабжения, транспорта, здравоохранения, социального значения.
Губернатор Наталья Комарова одобрила проект и подчеркнула, что первоочерёдная задача схемы — обеспечить устойчивое развитие и инвестиционную привлекательности автономного округа.
Илья Ким, секретарь межотраслевого совета, поделился итогами работы совета потребителей Югры. Руководителям органов власти глава региона поручила следить за своевременной передачей объектов коммунального комплекса в концессию.
Так до 31 марта 2019 года запланировано передать в рамках договора коммунальные объекты в в Мегионе, Нижневартовске и Сургутском районе. 30 сентября 2019 года под влиянием государственно-частного партнёрства окажутся энергетические комплексы Пыть-Яха и Ханты-Мансийского район.
Сейчас в регионе действует 26 концессионных соглашений в 10 муниципальных образованиях.
Источник фотографии: пресс-служба АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры»
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