В Югре подвели итогами партнёрства государства и бизнеса в энергетике

25 апреля 2018 года глава Югры Наталья Комарова собрала «Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе автономного округа». На повестке дня итоги реализованных инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, схемы и программы развития электроэнергетического комплекса региона, а также решение по реализации схемы территориального планирования.

К участию в отраслевом совете пригласили представителей государственных и муниципальных органов власти, руководителей энергетических компаний, которые входят в рабочую группу межотраслевого совета. Свои доклады о ситуации в отрасли представили: генеральный директор АО «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания» Олег Чумак, директор «Депжкк и энергетики Югры» Егор Ковальчук , коммерческий директор АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» Оксана Кычина и секретарь межотраслевого совета Илья Ким.

Итогами инвестиционных программ с коллегами и чиновниками поделился член рабочей группы генеральный директор АО «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания» Олег Чумак.

По словам Олега Чумака в 2017 году на территории Югры воплотили в жизнь инвестиционные программы строительства и реконструкции электросетевых объектов в 12 субъектах, которые прошли все этапы согласования и реализованы по плану в оговоренные сроки.

Директор «Депжкк и энергетики Югры» Егор Ковальчук поддержал коллегу и обратил внимание рабочей группы на три главных направления совместной работы членов рабочей группы: реконструкция существующих объектов, строительство новых электроэнергетических конструкций и развитие инфраструктуры. Неотъемлемая часть модернизации электроэнергетического комплекса региона автоматический режим системы учёта энергетических ресурсов. Егор Ковальчук отметил, что в этом вопросе Югра лидер среди регионов России

Все инвестиционные программы и их результаты доступны на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры.

Оксана Кычина, коммерческий директор АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы», предствила на суд коллег схему и программу развития электроэнергетики региона до 2023 года.

Оксаны Кычина рассказала, что в Югре планируется строительство линий электропередачи мощностью 110 кВ и протяжённостью выше 1055 км. Срок реализации схемы — конец 2035 года. В 2017 году было введено в эксплуатацию 14 объектов регионального значения.

Участники совета обсудили схему территориального планирования, которая включает в себя объекты в области энергетики и инженерной инфраструктуры, газоснабжения, транспорта, здравоохранения, социального значения.

Губернатор Наталья Комарова одобрила проект и подчеркнула, что первоочерёдная задача схемы — обеспечить устойчивое развитие и инвестиционную привлекательности автономного округа.

Илья Ким, секретарь межотраслевого совета, поделился итогами работы совета потребителей Югры. Руководителям органов власти глава региона поручила следить за своевременной передачей объектов коммунального комплекса в концессию.

Так до 31 марта 2019 года запланировано передать в рамках договора коммунальные объекты в в Мегионе, Нижневартовске и Сургутском районе. 30 сентября 2019 года под влиянием государственно-частного партнёрства окажутся энергетические комплексы Пыть-Яха и Ханты-Мансийского район.

Сейчас в регионе действует 26 концессионных соглашений в 10 муниципальных образованиях.

Источник фотографии: пресс-служба АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры»