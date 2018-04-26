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Тело пропавшего в ноябре воронежца нашли в водохранилище
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Тело пропавшего в ноябре воронежца нашли в водохранилище 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Вероятно, мужчина утонул. Тело пропавшего в Воронеже 48-летнего Владимира М. нашли в водохранилище в среду, 25 апреля. Поиски горожанина велись с 1 ноября — полиция и добровольцы неоднократно обследовали район Отрожки и берег водоёма, в том числе используя квадрокптер, сообщили волонтёры поискового отряда «Черноземье». Мужчина ушёл из дома на улице Молодёжная 1 ноября, отправившись на прогулку с собакой — она вернулась домой только 6 ноября. Вероятно, горожанин провалился под лёд, который тогда ещё был не прочным, и утонул. Екатерина Трещикова
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