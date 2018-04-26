Выплата пенсий за май 2018 года будет своевременной

Главное управление ПФР № 9 по г. Москве Московской области сообщает, что в связи с праздничными днями в мае 2018 года пенсии и другие социальные выплаты за май будут осуществляться по следующему графику:

3 мая 2018 года — за 3 мая 2018 года;

4 мая 2018 года — за 4 и 6 мая 2018 года;

5 мая 2018 года — за 5 мая 2018 года;

7 мая 2018 года — за 7 и 9 мая 2018 года;

8 мая 2018 года — за 8 мая 2018 года;

с 10 мая 2018 года — по установленному графику;

УФПС Московской области — филиал ФГУП «Почта России» и альтернативные службы доставки пенсий на дом:

с 3 мая 2018 г. — по установленному графику;

Финансово-кредитные учреждения:

Сбербанк г. Москвы: 4, 15 и 23 мая 2018 года;

Среднерусский банк Сбербанка РФ: 4, 10, 15 и 23 мая 2018 года;

Филиал «Центральный» банка ВТБ : 4, 15 и 23 мая 2018 года;

Банк Возрождение : 4, 15 и 23 мая 2018 года;

Другие кредитные учреждения: 10, 15 и 23 мая 2018 года.