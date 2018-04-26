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Выплата пенсий за май 2018 года будет своевременной
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Выплата пенсий за май 2018 года будет своевременной 

Управа района Куркино 1 час назад
Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области сообщает, что в связи с праздничными днями в мае 2018 года пенсии и другие социальные выплаты за май будут осуществляться по следующему графику:
Управление федеральной почтовой службы г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России»:
3 мая 2018 года — за 3 мая 2018 года;
4 мая 2018 года — за 4 и 6 мая 2018 года;
5 мая 2018 года — за 5 мая 2018 года;
7 мая 2018 года — за 7 и 9 мая 2018 года;
8 мая 2018 года — за 8 мая 2018 года;
с 10 мая 2018 года — по установленному графику;
УФПС Московской области — филиал ФГУП «Почта России» и альтернативные службы доставки пенсий на дом:
с 3 мая 2018 г. — по установленному графику;
Финансово-кредитные учреждения:
Сбербанк г. Москвы: 4, 15 и 23 мая 2018 года;
Среднерусский банк Сбербанка РФ: 4, 10, 15 и 23 мая 2018 года;
Филиал «Центральный» банка ВТБ: 4, 15 и 23 мая 2018 года;
Банк Возрождение: 4, 15 и 23 мая 2018 года;
Другие кредитные учреждения: 10, 15 и 23 мая 2018 года.
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