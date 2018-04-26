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Жители области не смогут досрочно проголосовать за губернатора
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Жители области не смогут досрочно проголосовать за губернатора 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Представители областной избирательной комиссии Самарской области обратились в региональный парламент с поправками к нескольким законам.
Члены облизбиркома предлагают отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов главы государства голосование по месту нахождения. Для этого потребуется внести изменения в региональный закон «О выборах губернатора Самарской области». Аналогичную норму предлагается закрепить и в законе «О референдуме Самарской области».
Также региональная избирательная комиссия рекомендует в качестве наблюдателей на избирательных участках назначать членов Общественной палаты Самарской области.
Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября. Также в этот день в Сызрани, Тольятти, Железнодорожном районе Самары, Алексеевском, Борском, Волжском, Безенчукском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Сызранском районах будут избирать депутатов. Жители микрорайона «Кошелев-проект» предложили Дмитрию Азарову выдвинуть свою кандидатуру на пост главы регина.
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