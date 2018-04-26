Жители области не смогут досрочно проголосовать за губернатора

Представители областной избирательной комиссии Самарской области обратились в региональный парламент с поправками к нескольким законам.

Члены облизбиркома предлагают отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов главы государства голосование по месту нахождения. Для этого потребуется внести изменения в региональный закон «О выборах губернатора Самарской области». Аналогичную норму предлагается закрепить и в законе «О референдуме Самарской области».

Также региональная избирательная комиссия рекомендует в качестве наблюдателей на избирательных участках назначать членов Общественной палаты Самарской области.