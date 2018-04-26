Мать юного химика опровергла причастность ФСБ к его гибели

Мать школьника, якобы покончившего с собой из-за проверки ФСБ , высказалась «в защиту» спецслужбы.

В беседе с авторами Telegram-канала Mash Анжелика Лебедева рассказала, что ее 17-летний сын Денис хотел работать в Федеральной службе безопасности, а также очень хотел быть похожим на одного из ее сотрудников.

Также она сообщила, что еще когда Денису было 14-лет, кто-то из соседей написал «кляузу» о том, что подросток якобы ежедневно что-то взрывает, хотя это неправда. Тогда ФСБ «вычислила» Дениса «по компьютеру» и приехала в дом семьи.

«Все было вежливо, все было корректно», — отметила его мать.

По ее словам, сотрудники спецслужбы поговорили с Денисом и все выяснили, а после этого «лаборанты» ФСБ даже позволили подростку заглянуть в свои чемоданчики. Денис сумел определить все, что там было, и «назвал все формулы», после чего они предложили ему обдумать будущую службу в ФСБ.

«Вместо одного тебя можно 10 человек смело выгнать», — сказали они, по словам Анжелики Лебедевой.

Затем они извинились, а соседей призвали «не трогать» Дениса

В сентябре минувшего года ФСБ вновь «навестила» Дениса. По словам его матери, сотрудники спецслужбы не хотели «ничего плохого», не пугали подростка и не давили на него.

Давило же на Дениса и вызывало у него страх, уверена она, изменение правил ЕГЭ и сам экзамен.

«Он это сделал (покончил с собой. — Прим. ред.), когда решал математику», — рассказала она.

Ранее СМИ сообщили, что 17-летний школьник-химик Денис Лебедев совершил самоубийство, связав это именно с проверкой ФСБ.