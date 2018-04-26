Пензенцам станет проще добраться до Калининграда, Краснодара, Ульяновска и Минвод 

У жителей Пензенской области появится дополнительная возможность добраться до Калининграда, Минеральных Вод, Краснодара, Санкт-Петербурга и Ульяновска благодаря тому, что авиапеевозчик «РусЛайн» договориля о взаимовыгодном сотрудничестве с «ЮТэйр».
Фирма «РусЛайн» подписала код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. Благодаря такой договоренности эти перевозчики смогут увеличить число городов, которые смогут обслуживать.
В пресс-службе компании «РусЛайн» уточнили, что авиасообщения между Пензой, Калининградом, Минеральными Водами, Краснодаром, Санкт-Петербургом и Ульяновском будут осуществляться за счет состыковок в столичном аэропорту «Внуково».