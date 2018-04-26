Пензенцам станет проще добраться до Калининграда, Краснодара, Ульяновска и Минвод

Фирма «РусЛайн» подписала код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. Благодаря такой договоренности эти перевозчики смогут увеличить число городов, которые смогут обслуживать.