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Пензенцам станет проще добраться до Калининграда, Краснодара, Ульяновска и Минвод
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Пензенцам станет проще добраться до Калининграда, Краснодара, Ульяновска и Минвод 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
У жителей Пензенской области появится дополнительная возможность добраться до Калининграда, Минеральных Вод, Краснодара, Санкт-Петербурга и Ульяновска благодаря тому, что авиапеевозчик «РусЛайн» договориля о взаимовыгодном сотрудничестве с «ЮТэйр».
Фирма «РусЛайн» подписала код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр» по совместной эксплуатации ряда авиалиний. Благодаря такой договоренности эти перевозчики смогут увеличить число городов, которые смогут обслуживать.
В пресс-службе компании «РусЛайн» уточнили, что авиасообщения между Пензой, Калининградом, Минеральными Водами, Краснодаром, Санкт-Петербургом и Ульяновском будут осуществляться за счет состыковок в столичном аэропорту «Внуково».
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