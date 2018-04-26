Новый аргумент против РФ

Задача ПАСЕ заключается в том, чтобы фиксировать ту или иную правовую ситуацию и давать ей политическую оценку. С этой точки зрения, принятие резолюции о «фактическом управлении» РФ на оккупированной территории Донбасса на самом деле имеет довольно большое значение.

Для нас это очередной аргумент в международных судах, где со временем будут рассматривать наши иски к России. Мол, вот посмотрите, господа судьи: такая уважаемая в области прав человека организация, как ПАСЕ, четко и ясно зафиксировала, что Россия несет ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.

При беспристрастности международных судов (а мы надеемся именно на это), такой аргумент будет невозможно проигнорировать.

Поэтому, на мой взгляд, принятие резолюции свидетельствует о положительном результате работы нашей дипломатии.

Другой вопрос, что было бы правильно и целесообразно поставить следующим — исключать ли Россию из Совета Европы ? Все то, что в последнее время делает эта страна, противоречит ее обязательствам в этом органе.

Если говорить о правовой стороне дела, то Россия нарушает статус Совета Европы уже потому, что как минимум не платит взносы. И это уже основание для рассмотрения вопроса об исключении.

С другой стороны, может даже более важной с точки зрения соблюдения устава — Россия грубо нарушает права человека как в собственной стране, так и на оккупированных частях Донбасса и в Крыму

Дальнейшее влияние на развитие этой ситуации будет иметь скандальная история с подкупом депутатов ПАСЕ. Так, сейчас она взорвалась проблемой для Азербайджана . Но, если копнуть глубже, то, безусловно, вылезет и Россия.

Потянули за одну ниточку. А значит очень скоро всплывут и другие факты. Я не думаю, что те методы и способы коррупционных действий, к которым прибегли в Азербайджане, слишком серьезно отличаются от российских.

Скорее всего, именно у русских азербайджанцы их и скопировали. Поэтому можно с определенной долей предсказуемости сказать, что этот коррупционный скандал будет иметь продолжение. И, при условии дальнейшей беспристрастной работы международных институтов, очень быстро будет иметь последствия для России.