Старые пни и сухостойные деревья удалили с территории района

Дмитрий Башаров , глава управы, заявил в одной из социальных сетей, что в районе провели уборку сухостойных деревьев и пней. Его сообщение было опубликовано 25 апреля.

— Совсем скоро наступит праздник весны и труда, который москвичи и гости столицы по традиции постараются провести на свежем воздухе. Поэтому мы хотим сделать город чище и красивее, — написал Дмитрий Башаров в своем Facebook.

Работы шли по улице Верземенка, рядом с домом 1, но этим адресом не ограничились.

Отметим, что работники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» помогали при проведения уборки района, починке асфальта и вывозе мусора.