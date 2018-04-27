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Старые пни и сухостойные деревья удалили с территории района
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Старые пни и сухостойные деревья удалили с территории района 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Дмитрий Башаров, глава управы, заявил в одной из социальных сетей, что в районе провели уборку сухостойных деревьев и пней. Его сообщение было опубликовано 25 апреля.
— Совсем скоро наступит праздник весны и труда, который москвичи и гости столицы по традиции постараются провести на свежем воздухе. Поэтому мы хотим сделать город чище и красивее, — написал Дмитрий Башаров в своем Facebook.
Работы шли по улице Верземенка, рядом с домом 1, но этим адресом не ограничились.
Отметим, что работники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» помогали при проведения уборки района, починке асфальта и вывозе мусора.
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