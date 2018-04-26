Разработчики беспилотника-гиганта обратились к Путину из-за ареста начальника

«По мнению коллектива, данное задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия», — говорится в открытом письме сотрудников бюро.

В документе, который подписали более 290 работников ОКБ, утверждается, что «целью этого давления является рейдерский захват предприятия». Сотрудники ОКБ заявили, что «работа предприятия полностью дезорганизована, предпринимаются попытки сманивания ведущих специалистов».

В результате, по мнению авторов письма, может произойти «разрушение эффективного, успешного и необходимого государству производственного организма», что ослабит обороноспособность страны, оставит без работы почти 500 высококвалифицированных специалистов. Коллектив ОКБ заверил руководство страны, что в случае «благоприятного разрешения сложившейся ситуации сможет „поднять на крыло“ новое поколение беспилотных летательных аппаратов».

20 апреля Александр Гомзин был арестован судом в Казани до 10 июня. Гомзину инкриминируется использование субсидий, предоставленных в ноябре 2014 года Минпромторгом , на цели, «не соответствующие условиям их получения».