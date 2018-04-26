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Разработчики беспилотника-гиганта обратились к Путину из-за ареста начальника
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Разработчики беспилотника-гиганта обратились к Путину из-за ареста начальника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Коллектив «Опытного конструкторского бюро имени М. П. Симонова» обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с задержанием 16 апреля своего гендиректора Александра Гомзина. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает «Интерфакс».
«По мнению коллектива, данное задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия», — говорится в открытом письме сотрудников бюро.
В документе, который подписали более 290 работников ОКБ, утверждается, что «целью этого давления является рейдерский захват предприятия». Сотрудники ОКБ заявили, что «работа предприятия полностью дезорганизована, предпринимаются попытки сманивания ведущих специалистов».
В результате, по мнению авторов письма, может произойти «разрушение эффективного, успешного и необходимого государству производственного организма», что ослабит обороноспособность страны, оставит без работы почти 500 высококвалифицированных специалистов. Коллектив ОКБ заверил руководство страны, что в случае «благоприятного разрешения сложившейся ситуации сможет „поднять на крыло“ новое поколение беспилотных летательных аппаратов».
20 апреля Александр Гомзин был арестован судом в Казани до 10 июня. Гомзину инкриминируется использование субсидий, предоставленных в ноябре 2014 года Минпромторгом, на цели, «не соответствующие условиям их получения».
С 2011 года ОКБ имени Симонова разрабатывает самый большой из демонстрировавшихся публично высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета «Альтаир» массой 7 тонн. Также в интересах Минобороны ОКБ разрабатывает еще несколько БПЛА, осенью 2017 года бюро выиграло тендер на разработку скоростного БПЛА с реактивным двигателем.
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