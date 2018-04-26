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На Колыме летом построят «с нуля» или реконструируют 15 спортивных объектов
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На Колыме летом построят «с нуля» или реконструируют 15 спортивных объектов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 26 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пятнадцать спортивных объектов построят «с нуля» или реконструируют в 2018 году в Магаданской области, сообщило правительство региона.
"Летом 2018 года на Колыме появятся 15 спортивных объектов. Часть из них реконструируют, часть построят «с нуля». Первая очередь строительства, подготовка базового покрытия для площадок, должна быть завершена до 1 июля", — цитирует правительство региона руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области Бориса Хейнмана.
Как минимум по одному спортивному объекту появятся в городских округах региона и сразу несколько — в Магадане.
"С 2013 по 2017 год на территории Магаданской области построены и реконструированы более 130 плоскостных спортивных сооружений и установлены 200 тренажеров и детских спортивных игровых комплексов. Это хороший результат для региона с небольшой численностью населения. Спорт на Колыме должен быть доступен любому желающему", — цитирует слова губернатора региона Владимира Печеного областное правительство.
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