В Новосибирске эвакуировали пассажиров электрички из-за «кошачьей бомбы»

Курьезный случай произошел в минувший четверг в Новосибирске , где в вагоне электрички обнаружили бесхозную коробку, из которой раздавались «подозрительные звуки», так что машинист принял решение остановить состав и эвакуировать всех пассажиров. Прибывшие на месте взрывотехники с облегчением вздохнули, когда заглянули внутрь вызвавшей переполох тары — там находились четыре котенка.

Следовавшая из Новосибирска в Сокур электричка простояла на станции Новосибирск-Южный около 40 минут. С маршрута она была снята, высаженных пассажиров — более 160 человек — отправили к месту назначения на другом поезде.

"Бомбу вот такую подкинули нам. Сорвали целый электропоезд, а здесь вот такая вот бомбежка, целых четыре заряда", — с юмором отметил автор записи.

"Карапузов" передали в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.