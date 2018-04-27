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В Новосибирске эвакуировали пассажиров электрички из-за «кошачьей бомбы»
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В Новосибирске эвакуировали пассажиров электрички из-за «кошачьей бомбы» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Курьезный случай произошел в минувший четверг в Новосибирске, где в вагоне электрички обнаружили бесхозную коробку, из которой раздавались «подозрительные звуки», так что машинист принял решение остановить состав и эвакуировать всех пассажиров. Прибывшие на месте взрывотехники с облегчением вздохнули, когда заглянули внутрь вызвавшей переполох тары — там находились четыре котенка.
Следовавшая из Новосибирска в Сокур электричка простояла на станции Новосибирск-Южный около 40 минут. С маршрута она была снята, высаженных пассажиров — более 160 человек — отправили к месту назначения на другом поезде.
"Бомбу вот такую подкинули нам. Сорвали целый электропоезд, а здесь вот такая вот бомбежка, целых четыре заряда", — с юмором отметил автор записи.
"Карапузов" передали в Новосибирский центр по проблемам домашних животных.
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