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Горячее предложение: в Челябинске создадут новую теплоснабжающую компанию
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Горячее предложение: в Челябинске создадут новую теплоснабжающую компанию 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске могут снизить плату за отопление и улучшить качество теплоснабжения. Об этом хотят позаботиться в новом совместном предприятии «Фортума» и «Корпорации СТС», которое к концу года станет единой теплоснабжающей организацией города.
Сегодня, 26 апреля, в администрации Челябинска гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев и представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о намерении создать такое предприятие.
— Любое совместное решение двух известных компаний, которые занимаются теплоснабжением в России и за её пределами, всегда даёт новый толчок, — считает глава Челябинска Евгений Тефтелев. — Подписанный сегодня меморандум предполагает начало работы по выработке проектных решений, в частности, по улучшению качества теплоснабжения Челябинска. Знаем, что «Фортум» успешно работает вместе с «Корпорацией СТС» в Тюмени. Каков будет эффект их сотрудничества в Челябинске, будет понятно в процессе реализации меморандума.
Слева направо: генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев, представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров и вице-президент ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров
Глава города считает, что сотрудничество этих гигантов должно привести к снижению цен за тепло.
— Просто так сказать, что будет более низкий тариф — не в полной мере отразит всё то, что необходимо сделать, — сказал Евгений Тефтелев. — Чтобы получить более низкий тариф, нужно запустить такие мощности, которые способны при меньших затратах дать более качественное тепло. Знаю, что редко челябинцы жалуются на отопление, хотя и бывает. Больше вопросов было в переходный период, когда при реализации схемы теплоснабжения один из поставщиков тепла менялся на другого (ЧКТС на УТСК, дочку «Фортума». — Прим. ред.). Была неразбериха с квитанциями и другими документами. Но мы с «Фортумом» решали эти вопросы. Думаю, сочетание компаний «УТСК», «Фортум» и «Корпорация СТС» даст низкие тарифы и качество поставляемого тепла для населения.
— Есть опыт совместной работы в Тюмени. Опыт очень положительный, — рассказал Алексей Бобров. — Довольны и регион, и город, и акционеры. Не вижу причин говорить, что в Челябинске будет другая история. Думаю, будут довольны Евгений Николаевич и губернатор, а если они довольны — довольны и все остальные. Мы создаём передовую компанию, которая обеспечит максимально возможный уровень надёжности теплоснабжения в Челябинске.
По его словам, для комфорта челябинцев запустят единый расчётный центр, в котором можно будет решать вопросы в режиме «одного окна». Будет учтён потенциал системы «Город» и прочие наработки. Объём инвестиций и количество сотрудников будущего совместного предприятия ещё не известны. Зарегистрируют его в Челябинске.
— Подписан только протокол о намерениях, его наполнение займёт какое-то время, — объяснил представитель акционеров ГК ООО «Корпорация СТС». — Мы видим, как спустя время можем создать единый тепловой контур, уйти от лишних потерь и прийти к нормальный расчётам, которые сегодня лихорадят систему в Челябинске. Будут и инвестиции. Вкладываться будем в решение конкретных проблем. Начнём с приведения расчётов в порядок. Важно, чтобы была погашена задолженность города и населения перед ресурсоснабжающей организацией. Определим источники формирования программы, а город расставит приоритеты.
Такое же совместное предприятие в сфере теплоснабжения «Фортум» и «Корпорация СТС» реализовали в Тюмени в прошлом году. Совместные усилия единой теплоснабжающей организации позволили сократить повреждаемость на теплосетях на 17% в текущем отопительном сезоне.
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