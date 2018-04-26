В одном из дворов Измайлова появятся еще два шлагбаума

Муниципальными депутатами согласована установка ограждающих устройств в одном из дворов района Измайлово.

Совет депутатов МО на очередном апрельском заседании рассмотрел вопрос установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-я Парковая улица, дом 16. Отметим, что вся необходимая документация была собрана жильцами и передана на рассмотрение в Совет депутатов.

В соответствии с законом «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» депутаты согласовали установку шлагбаумов. При этом было отмечено, что ограждающие устройства не должны мешать свободному перемещению жителей и проезду спецтехники.

Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-я Парковая улица, дом 16