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В одном из дворов Измайлова появятся еще два шлагбаума
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В одном из дворов Измайлова появятся еще два шлагбаума 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Муниципальными депутатами согласована установка ограждающих устройств в одном из дворов района Измайлово.
Совет депутатов МО на очередном апрельском заседании рассмотрел вопрос установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-я Парковая улица, дом 16. Отметим, что вся необходимая документация была собрана жильцами и передана на рассмотрение в Совет депутатов.
В соответствии с законом «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» депутаты согласовали установку шлагбаумов. При этом было отмечено, что ограждающие устройства не должны мешать свободному перемещению жителей и проезду спецтехники.
Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-я Парковая улица, дом 16
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