Уфимцев зовут на экологическую пробежку

Уфимцы смогут принять участие в первом официальном плоггинге — пробежке, совмещенной с экологической акцией.

Цель бегового соревнования в том, чтобы собрать по пути как можно больше мусора. Процесс, как рассказывают в Минэкологии, очень полезен как для природы, так и для огранизма человека.

— Ведь без с периодическими приседаниями и наклонами полезнее обычного бега трусцой, — рассказали чиновники.

Для поддержания соревновательного духа для горожан придумали призы — их получат те, кто соберет больше мусора. Пробежка начнется в воскресенье, 29 апреля, возле отеля на Аксакова, 4. Участие в забеге бесплатное, а организаторы обещают выдать перчатки и мусорные пакеты.