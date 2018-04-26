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Уфимцев зовут на экологическую пробежку
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Уфимцев зовут на экологическую пробежку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимцы смогут принять участие в первом официальном плоггинге — пробежке, совмещенной с экологической акцией.
Цель бегового соревнования в том, чтобы собрать по пути как можно больше мусора. Процесс, как рассказывают в Минэкологии, очень полезен как для природы, так и для огранизма человека.
— Ведь без с периодическими приседаниями и наклонами полезнее обычного бега трусцой, — рассказали чиновники.
Для поддержания соревновательного духа для горожан придумали призы — их получат те, кто соберет больше мусора. Пробежка начнется в воскресенье, 29 апреля, возле отеля на Аксакова, 4. Участие в забеге бесплатное, а организаторы обещают выдать перчатки и мусорные пакеты.
Подробнее о регистрации на мероприятие можно узнать через сайт Минэкологии Башкирии.
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