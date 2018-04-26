Как Геринг придумал гестапо

У тайной политической полиции гитлеровской Германии история недолгая, как и у самого Третьего Рейха, но очень насыщенная. Пересказывать ее дело неблагодарное, тут легко можно утонуть в деталях, именах оберфюреров и группенфюреров и датах слияний отделов. Куда интереснее поразмышлять над тем, как правовое государство превратилось в тоталитартную диктатуру. Пруссия, где впервые появилось гестапо, правопреемник королевства, в котором в XVIII веке мельник выиграл судебный процесс у Фридриха Великого

Прусские чиновники всегда были образцовыми слугами закона, а в 1933 году Пруссия стремительно капитулировала перед стоящей над законом организацией, имевшей право бессудных арестов и заключений в тюрьмы и лагеря. Более того, возглавивший прусское министерство внутренних дел Геринг приватизировал образцовую прусскую полицию. Гестапо было создано на ее базе, его возглавил полицейский чиновник Рудольф Дильс, до этого боровшийся с радикалами, в том числе и с нацистами. Дильс еще не был членом НСДАП, на этом посту он продержался около года, пока Геринга не сменил экстремист Гейдрих. Первоначально в гестапо служило 50 человек, перед гибелью Третьего Рейха — около 40 тысяч.

ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 de Здание гестапо в Берлине на улице Принца Альбрехта

И все равно это было немного — ведь гестапо контролировало все стороны жизни Германии, боролось и с коммунистами , и с аполитичными, со шпионами и с католиками, присматривало за экономикой, перечень соответствующих отделов был бы не в меру длинен. Опорой гестапо была широкая сеть осведомителей, поддержка людей и внушаемый этой организацией ужас. В то же время обычные немцы вовсе не были фанатиками: они отдавали кесарю кесарево, но при этом существовали вне режима. Советский разведчик Гуревич-Кент, резидент ГРУ Бельгии , ненадолго приехавший в Германию, удивлялся тому, как уважительно в учреждениях разговаривают с людьми с желтыми звездами на одежде. Еврей Виктор Клемперер, автор замечательной книги «Язык Третьего Рейха» писал в ней об издевательствах в гестапо, и о поддержке со стороны обычных людей. Но там же есть описания того, как прекрасно образованные, доброжелательные граждане мало-помалу становились убежденными нацистами и внутренне менялись.

Гестапо было мечом режима, но всемогущим оно становилось по мере того, как нацисты перевоспитывали немцев. И это еще один урок из прошлого. Люди очень пластичны: при тотальном политическом господстве и полном контроле над пропагандой власть легко их изменяет, тут-то и наступает золотой век тайной политической полиции. Без этого гестапо никогда не стало бы внушающей мистический ужас, всесильной организацией: Гитлер сделал помощниками тайной полиции миллионы немцев, остальные ее боялись.

Global Look Press/Scherl

От НКВД гестапо отличалось: сталинская тайная полиция могла придти за любым, она карала без разбора. В этом тоже был свой резон: советской власти придала легитимность победа в Великой Отечественной войне, до этого она в значительной степени держалась на цепенящем, подавляющем волю к сопротивлению страхе. А гестапо боролось с отдельными, не такими уж большими группами, лояльные к режиму граждане могли спокойно спать: Гитлер не проводил индустриализацию и коллективизацию, его власть была устойчивее.

После войны гестапо было признано преступной организацией, теоретически все ее члены подлежали суду. Многие преступники легко отделались, многие были оправданы. Тот же Рудольф Дильс, первый руководитель гестапо, оберфюрер (нечто вроде бригадного генерала) СС на процессе Геринга выступал то свидетелем обвинения, то свидетелем защиты, работал в министерстве внутренних дел ФРГ, и мирно дожил до 1957 года.