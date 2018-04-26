Ледоход на Северной Двине достиг Котласа

Густой ледоход на Северной Двине достиг Котласа , голова «сухонского» ледохода сейчас развивается в районе Верхней Тоймы.

Подвижки льда распространились до Нижней Тоймы. Уровни воды там выше нормы на 30-80 сантиметров. Ледоход от «Важской» волны развивается ниже Двинского Березника (306 км), подвижки льда распространились до населенного пункта Усть-Морж (265 км).

Архангельске лед взломали: ледоколами «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» вскрыт Маймаксанский рукав. Работы по вскрытию дельты Северной Двины и выводу льда продолжатся.