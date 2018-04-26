Густой ледоход на Северной Двине достиг Котласа, голова «сухонского» ледохода сейчас развивается в районе Верхней Тоймы.
Подвижки льда распространились до Нижней Тоймы. Уровни воды там выше нормы на 30-80 сантиметров. Ледоход от «Важской» волны развивается ниже Двинского Березника (306 км), подвижки льда распространились до населенного пункта Усть-Морж (265 км).
В Архангельске лед взломали: ледоколами «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» вскрыт Маймаксанский рукав. Работы по вскрытию дельты Северной Двины и выводу льда продолжатся.
— Следующая «болевая точка» — это деревня Орлецы. Мы готовимся к тому, что ледоход там задержится. Группа взрывников будет передислоцирована из Котласа в Березник, чтобы более оперативно отреагировать. Также работает беспилотник, который помогает нам прогнозировать развитие ледохода, — отметил руководитель оперативной группы, руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.