Трамвай желания: стало известно, когда в Уфе вернут вагон № 10 до железнодорожного вокзала

Грунт под рельсами на улице Вокзальной в башкирской столице размыло еще в прошлом году в начале сентября — пускать транспорт над обрывом стало попросту опасно. Местные власти обещали, что починят пути и вернут трамваи максимум через пару месяцев. Прошло уже восемь, а воз и ныне там: электропоезда до уфимского железнодорожного вокзала так и не ходят.

Когда вернется на линию желанный трамвай, выяснил корреспондент Ufa1.

«Где деньги, Зин?»

После разгула стихии ограничили движение сразу трёх трамвайных маршрутов — № 1, 7 и 10. О начале ремонта в мэрии отчитались уже через месяц после обвала.

— Сейчас дорожники подготавливают участок. В скором времени земельное полотно восстановят, и трамваи смогут снова ходить в этом направлении, — отрапортовали в городской администрации.

Так всё выглядело в сентябре после ливня

После выездного совещания, которое ответственные ведомства провели на проблемном участке в начале ноября, ремонт трамвайных путей на улице Вокзальной признали годным. Правда, сказали, что рельсы придется ещё «обкатать» — пустить по ним вагончик весом в 20 тонн и выявить дефекты. После этого трамваям разрешили бы ходить на этом участке с ограничением скорости. И лишь убедившись в том, что рельсы выдержат нагрузку, вывести вагоны на полную мощь. Все эти работы собирались закончить за месяц.

Точную дату запуска электротранспорта в направлении вокзала так и не назвали. Зато известна сумма, которую потратили на ремонт — более 10,5 миллиона рублей. Деньги, как сообщили в Госкомтрансе в ноябре прошлого года, выделило правительство республики.

К апрелю этого года на месте обвала сделан необходимый минимум — дорожники засыпали дыру грунтом. Выдержит ли насыпь следующий сильный дождь, не рискуют предположить даже специалисты.

На участке необходимо укрепить насыпь

Без трамвая никак

79-летняя пенсионерка Татьяна Афанасьевна — одна из тех, кто ждёт запуска трамвая, как из печки пирога.

— У нас участок на 21-м километре — небольшой, всего четыре сотки, да и садовод из меня не шибкий, но чем-то же заниматься нужно. Свежий воздух опять же, — говорит пенсионерка.

Добро пожаловать в столицу Башкирии

Пожилая жительница Уфы очень переживает, что в этом году побывать на своем пятачке ей еще не удалось.

— Пенсия небольшая, на маршрутке проезд 25 рублей, на трамвае — 13. Разница почти в два раза. Да и ходят маршрутки только с проспекта Октября. С улицы Зорге, где я живу, туда ещё идти и идти, а у меня ноги больные. Просто обидно: дома такие огромные строят, а дорогу восстановить не могут, — сетует пенсионерка.

Трамваи в сторону вокзала не ходят уже восемь месяцев

«Готовы запустить трамваи хоть завтра»

По словам замруководителя МУЭТ Уфы Радика Зарипова, жалобы на отсутствие трамваев до ж/д вокзала он выслушивает по несколько раз в день. Некоторых горожан представитель управления уже узнаёт по голосу. Но давать какие-то обещания не может, потому что сам ждёт, когда отремонтируют насыпь.

— Мы не имеем права пустить транспорт, так как пути находятся в ненадлежащем состоянии. Вагоны есть, водители есть. Как только дорогу приведут в порядок, сразу же запустим трамваи, — сказал Радик Зарипов.

Рельсы ведут с Вокзальной на главную улицу Уфы — улицу Ленина

По мнению специалиста, на месте обвала необходимо установить подпорки для стены, насыпать несколько слоёв щебня и как следует утрамбовать.

Денег нет — Маршрут готов, ждём поступления средств на ремонт. Как только деньги выделят, сразу же приступим к работе. Ремонт запланирован на третий квартал этого года, — прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики.

Остановка стала местом встреч маргиналов

Ещё один запрос корреспондент Ufa1 отправил в городскую администрацию. Ответ на вопрос: «Когда запустят трамвай до железнодорожного вокзала?» обещали дать в самое ближайшее время.

Трамвайная остановка превратилась в помойку