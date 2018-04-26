Куда делась нереально тонкая талия Анфисы Чеховой

В последнее время Анфиса Чехова часто делится с поклонниками своими фото в бикини или платьях, которые подчеркивают ее нереально тонкую талию. Правда, на всех снимках пользователи видят следы фотошопа и ретуши, но Чехова все обвинения отрицает. Но, кажется, обвинения рождаются все-таки не на пустом месте. Несколько часов назад в своем Instagram телеведущая разместила фото с отдыха на Бали, на которых она позирует в бикини. Вот только от осиной талии — ни следа!

Впрочем, поклонники Анфисы хвалят и такую ее фигуру. Остается загадкой, зачем телеведущая так сильно фотошопит свои снимки, если она является обладательницей привлекательных форм.

А как тебе фигура Чеховой без ретуши?

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Фото:Instagram