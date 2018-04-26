27 апреля КЦ «Внуково» приглашает на «Торжество весны»

Культурный центр «Внуково» приглашает жителей округа отметить День труда в «Минвнешторге». В поселении Внуковском на улице Ленина, 23 пройдёт концертная программа «Торжество весны».

Гости смогут насладиться ярким калейдоскопом из музыкально-хореографических композиций от эстрадно-хореографической студии «Апельсин» и студии эстрадного вокала «Мегаполис». Кроме того, для участников праздника организованы творческие мастер-классы.

Артисты выступят в пятницу на открытой площадке перед зданием Культурного центра. Для всех желающих вход свободный. Подробная информация о событии по телефону: 8 (495) 736-23-82 Олеся Панченко. Начало в 17:00.