Ещё
27 апреля КЦ «Внуково» приглашает на «Торжество весны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

27 апреля КЦ «Внуково» приглашает на «Торжество весны» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Культурный центр «Внуково» приглашает жителей округа отметить День труда в «Минвнешторге». В поселении Внуковском на улице Ленина, 23 пройдёт концертная программа «Торжество весны».
Гости смогут насладиться ярким калейдоскопом из музыкально-хореографических композиций от эстрадно-хореографической студии «Апельсин» и студии эстрадного вокала «Мегаполис». Кроме того, для участников праздника организованы творческие мастер-классы.
Артисты выступят в пятницу на открытой площадке перед зданием Культурного центра. Для всех желающих вход свободный. Подробная информация о событии по телефону: 8 (495) 736-23-82 Олеся Панченко. Начало в 17:00.
На Западе Москвы: последние новости
По требованию прокуратуры организация привлечена к ответственности за нарушения при трудоустройстве Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра Жители запада Москвы обсудили важнейшие вопросы с руководством округа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Макаревич снова оскорбил россиян166
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…47
Столтенберг анонсировал совещание по России159
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
03:11
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Истории Статьи
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение