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Высадку 4,7 млн виол в Москве закончат до 1 мая
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Высадку 4,7 млн виол в Москве закончат до 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 5 млн виол будет высажено в Москве к 1 мая. Об этом журналистам заявила главный агроном ГБУ «Озеленение» Вера Черкашина.
«Всего в этом году нашими силами для высадки в Москве будет подготовлено порядка 50 млн цветов, в том числе 32 млн однолетников, 12 млн луковичных. 4,7 млн виолы, 333 тыс. многолетних растений, 233 тыс. ампильных растений. Высадка виолы началась вчера и будет закончена до 1 мая, а в третьей декаде мая начнется высадка ампильных однолетних растений», — сказала В. Черкашина.
Она добавила, что виола используется в Москве как однолетнее растение.
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