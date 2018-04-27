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Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в столице
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Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
По словам заместителя главы ГБУ «Автомобильные дороги» Светланы Егоровой, для создания клумб будут использовать однолетние цветы — бегонии, пионы, петунии и другие. Всего в городе появится 12–15 цветников, передает Агентство «Москва».
Егрова отметила, что в настоящий момент в центре столицы завершается высадка виол. Цветы также появятся неподалеку от Триумфальной арки и в Новопушкинском сквере.
Кроме того, через несколько недель в городе расцветут примерно два миллиона тюльпанов. Их посадили прошлой осенью.
Ранее стало известно, что к ЧМ-2018 в парке «Сокольники» установят гигантскую вувузелу. Арт-объект представляет собой рожок длиной до одного метра, получивший широкую известность на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. В столице игры запланированы на стадионах «Лужники» и "Спартак".
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