Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в столице

По словам заместителя главы ГБУ «Автомобильные дороги» Светланы Егоровой, для создания клумб будут использовать однолетние цветы — бегонии, пионы, петунии и другие. Всего в городе появится 12–15 цветников, передает Агентство «Москва»

Егрова отметила, что в настоящий момент в центре столицы завершается высадка виол. Цветы также появятся неподалеку от Триумфальной арки и в Новопушкинском сквере.

Кроме того, через несколько недель в городе расцветут примерно два миллиона тюльпанов. Их посадили прошлой осенью.

Ранее стало известно, что к ЧМ-2018 в парке «Сокольники» установят гигантскую вувузелу. Арт-объект представляет собой рожок длиной до одного метра, получивший широкую известность на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР