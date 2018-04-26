В Москве согласовали проект производственно‑культурного центра на базе «Мосфильма»

Москомархитектура согласовала проект многофункционального производственно-культурного центра на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ и жилого комплекса с офисными площадями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

»На территории комплекса «Мосфильм» по адресу: Раменки, Мосфильмовская улица, дом 1 в ближайшие годы будет построен ряд новых объектов, которые позволят киноконцерну развиваться и вести активную культурную и образовательную деятельность. В частности, планируется построить два современных павильона — съемочный и складской, а также многофункциональный комплекс в восточной части территории», — отмечается в сообщении.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , при этом киноконцерн «Мосфильм» не только расширит территорию, но и будет кардинально модернизирован.

Жилой комплекс получил название «Вишневый сад». Проект разработало английской бюро John McAslan+Partners совместно с Проектным бюро АПЕКС. ЖК будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машино-места и офисными помещениями, где разместится отделение управляющей компании. Три восьмиэтажных корпуса и один девятиэтажный расположены попарно с небольшим смещением относительно друг друга, композицию завершает двенадцатиэтажная доминанта с юго-востока.

Общая площадь комплекса — около 162 тысяч квадратных метров. Входы в здания запроектированы на нулевой отметке. Лаконичные фасады отличаются выверенным балансом светопрозрачных и глухих поверхностей, а в качестве основного фасадного материала архитекторы предложили использовать плиты из натурального камня. Пространство между корпусами превратят в пешеходный бульвар с небольшими площадками для отдыха.

Для развития производственной базы «Мосфильма» планируется возведение двух новых павильонов — съемочного и складского площадью 18 тысяч квадратных метров. Их построят на месте сносимого пиротехнического цеха и складов.

В пятиэтажном складском комплексе общей площадью 15,5 тысяч квадратных метров будут хранить реквизит. В нем предусмотрена подземная парковка для ретроавтомобилей и конных повозок. Часть помещений отдадут под административно-бытовые нужды. На втором и третьем этажах разместятся зоны для реквизита. Предполагается, что после открытия в производственно-культурном центре будут проводиться экскурсии.

В одноэтажном павильоне будут проходить съемки фильмов. Также здесь разместятся гримерные комнаты, раздевалки, костюмерные. В павильоне одновременно смогут находиться до 200 человек: режиссеры, гримеры, операторы, осветители и актеры. Рядом с павильоном появится наземная парковка. Рядом высадят деревья и кустарники, установят фонари, а также лавочки для отдыха.

Проекты обоих зданий разработаны проектным бюро АПЕКС с использованием самых современных инженерных и конструктивных решений. Образное и архитектурное решение павильонов подчеркивает их инновационный характер и производственную функцию.

«Согласно проекту, рядом с павильоном появится стела «Мосфильм» из трехметровых букв. Основной цвет зданий темно-серый, а окна и козырьки будут обрамлены желтыми панелями из алюминия. Пятиэтажный комплекс будет украшать навесной светящийся фасад. В вечернее время он будет загораться разными цветами — красным, синим и зеленым», — сказал Кузнецов.