«Умное видеонаблюдение» запустят в Новгородской области в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. / ТАСС /. Проект по запуску «умного видеонаблюдения» стартует в Новгородской области в 2018 году. Новая система, охватывающая, в том числе, общественные пространства, сможет анализировать данные и распознавать лица, сообщил в четверг ТАСС начальник управления Администрации губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики.

"В этом году мы запускаем проект по развитию системы видеонаблюдения, но не традиционной, с большим количеством камер и десятком операторов. Это будет видеонаблюдение с аналитикой, «умное видеонаблюдение», в том числе и на улицах. Чтобы искусственный интеллект мог анализировать и распознавать лица, распознавать объекты, отслеживать сцены, происходящие в среде видеонаблюдения — для обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.

По словам Курмышева, этот проект является частью программ «Безопасный город» и «Умный город». «Мы также ставим цель использовать новую систему видеонаблюдения на домофонах. Когда вы подходите к подъездной двери, домофон узнает, что вы здесь проживаете и дверь открывается без ключа. А злоумышленника система не пустит, кроме того будут даны сигналы в соответствующие органы о его местонахождении», — рассказал Курмышев.