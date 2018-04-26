«Умное видеонаблюдение» запустят в Новгородской области в 2018 году 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. /ТАСС/. Проект по запуску «умного видеонаблюдения» стартует в Новгородской области в 2018 году. Новая система, охватывающая, в том числе, общественные пространства, сможет анализировать данные и распознавать лица, сообщил в четверг ТАСС начальник управления Администрации губернатора Новгородской области по развитию цифровой экономики.
"В этом году мы запускаем проект по развитию системы видеонаблюдения, но не традиционной, с большим количеством камер и десятком операторов. Это будет видеонаблюдение с аналитикой, «умное видеонаблюдение», в том числе и на улицах. Чтобы искусственный интеллект мог анализировать и распознавать лица, распознавать объекты, отслеживать сцены, происходящие в среде видеонаблюдения — для обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры", — рассказал собеседник агентства.
По словам Курмышева, этот проект является частью программ «Безопасный город» и «Умный город». «Мы также ставим цель использовать новую систему видеонаблюдения на домофонах. Когда вы подходите к подъездной двери, домофон узнает, что вы здесь проживаете и дверь открывается без ключа. А злоумышленника система не пустит, кроме того будут даны сигналы в соответствующие органы о его местонахождении», — рассказал Курмышев.
Кроме того, также планируется, что доступ к системе получат и горожане, которые смогут транслировать в нее полезную с точки безопасности информацию. Как уточнил собеседник агентства, сейчас идет отбор лучших практик, которые Новгородская область будет использовать на правах пилотного региона. Места, которые необходимо снабдить новой системой и масштабы пилотного проекта определит рабочая группа. В ее состав войдут, в том числе, представители правоохранительных органов, экстренных служб и бизнеса.