Ещё
В Пентагоне прокомментировали показанные Генштабом РФ обломки «Томагавков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне прокомментировали показанные Генштабом РФ обломки «Томагавков» 

Москва24 37 минут назад
Фото: Москва24
В Пентагоне прокомментировали представленные Генштабом России обломки крылатых ракет «Томагавк», выпущенные по Сирии силами коалиции.
"Мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российским государственным СМИ, что их утверждения верны", — сказал официальный представитель военного ведомства США Эрик Паон, передает "Газета.ру".
Он также назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».
Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны РФ изучают упавшие в Сирии крылатые «умные» ракеты производства США, а также Великобритании и Франции.
Полученные в ходе исследования данные планируется использовать для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО.
Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. Уточняется, что большую часть ракет сирийские ПВО сбили, а часть сломалась в полете. В результате до целей долетели не более 22 ракет из 105.
Москва24: последние новости
Центробанк утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка‍ Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт Водителей попросили отказаться от поездок в центр Москвы из-за репетиции парада
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров220
У Клюева нашли тяжелую болезнь19
Столтенберг анонсировал совещание по России99
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение