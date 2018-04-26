В Пентагоне прокомментировали показанные Генштабом РФ обломки «Томагавков» 

В Пентагоне прокомментировали представленные Генштабом России обломки крылатых ракет «Томагавк», выпущенные по Сирии силами коалиции.
"Мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российским государственным СМИ, что их утверждения верны", — сказал официальный представитель военного ведомства США Эрик Паон, передает "Газета.ру".
Он также назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».
Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны РФ изучают упавшие в Сирии крылатые «умные» ракеты производства США, а также Великобритании и Франции.
Полученные в ходе исследования данные планируется использовать для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО.
Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. Уточняется, что большую часть ракет сирийские ПВО сбили, а часть сломалась в полете. В результате до целей долетели не более 22 ракет из 105.