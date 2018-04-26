В Пентагоне прокомментировали показанные Генштабом РФ обломки «Томагавков»

"Мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российским государственным СМИ, что их утверждения верны", — сказал официальный представитель военного ведомства США Эрик Паон, передает "Газета.ру"

Он также назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».

Полученные в ходе исследования данные планируется использовать для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО.

Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции. Уточняется, что большую часть ракет сирийские ПВО сбили, а часть сломалась в полете. В результате до целей долетели не более 22 ракет из 105.