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Центр «Мои документы» в Печатниках закроют 1 мая
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Центр «Мои документы» в Печатниках закроют 1 мая 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Центр «Мои документы» в Печатниках закроют 1 мая — неудобства связаны с предстоящими праздничными днями.
—Для удобства посетителей «Мои документы» будут отдыхать только один день — 1 мая. С 28 апреля по 1 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00 и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — говорится в сообщении пресс-службы столичных центров.
Центр госуслуг района Печатники находится по адресу: ул. Шоссейная, д.86.
График работы центра: с 8.00 до 20.00, без выходных и перерывов на обед. (то)
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