Центр «Мои документы» в Печатниках закроют 1 мая

Центр «Мои документы» в Печатниках закроют 1 мая — неудобства связаны с предстоящими праздничными днями.

—Для удобства посетителей «Мои документы» будут отдыхать только один день — 1 мая. С 28 апреля по 1 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00 и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — говорится в сообщении пресс-службы столичных центров.

Центр госуслуг района Печатники находится по адресу: ул. Шоссейная, д.86.

График работы центра: с 8.00 до 20.00, без выходных и перерывов на обед. (то)