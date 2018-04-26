9 Мая: как Ижевск отметит 73-ю годовщину Великой Победы

Ижевск. Удмуртия . Празднование Дня Победы в Ижевске начнется в 09:00 с возложения цветов в сквере Победы у Вечного огня. Как сообщает пресс-служба города, 9 мая пройдут ставшие уже традиционными: «Бессмертный полк», «Эстафета Мира», концерт «Песни нашей победы!».

В этом году в праздничном шествии примут участие новые парадные расчеты. Жителям и гостям столицы покажут ТОРы на колесном и гусеничном ходу, зенитный ракетный комплекс «ОСА», реконструированный заводом «Аксион» пулемет «Максим» и другое.

В честь 73-й годовщины в Сквере Победы в небо выпустят 73 голубей.

Программа:

Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 — 1945 годов: 09:00 в Сквере Победы.

Парад Победы: шествие воинских подразделений, воспитанников кадетских классов, творческих коллективов Удмуртии и проезд военной техники: 10:00 на улице Пушкинской.

Акция «Бессмертный полк»: в 09:30 формирование колонн на улице Бородина между 2 городской поликлиникой и Театром оперы и балета Удмуртии. Старт шествия в 10:30.

Интерактивные площадки: 11:00 — 14:00 — улица Наговицына, Сквер Победы, Ротонда, стоянка у дома правительства Удмуртии.

Выставка 22-х домов ремесел «Возрожденная страна — возрожденные ремесла», выступление творческих коллективов: 11:00-15:00 на улице Наговицына у Национального музея имени Кузебая Герда.

Концерт «Салют Победы»: на сцене выступят профессиональные коллективы Удмуртии: ансамбли «Танок», «Айкай», муниципальный камерный хор и другие. 11:00-14:00 на площадке Госсовета Удмуртии.

«Эстафета Мира»: 12:00-15:00, старт на улице Пушкинской.

Акция «73 рекорда»: горожанам предлагают поставить 73 рекорда в силовых видах спорта: 12:00 на набережной ижевского пруда.

Акция «100 лет Победы»: сбор писем жителей и гостей Ижевска для закладки капсулы времени: 12:00 на набережной ижевского пруда.

Акция «Катюша»: 13:00 — на всех праздничных площадках.

Турнир «Спасибо деду за Победу 2018»: соревнования в силовых видах спорта. Среди участников из Удмуртии разыграют титул «Самый сильный человек Удмуртии 2018», а среди жителей Ижевска — звание «Самый сильный человек города Ижевска 2018».

Концерт «Победа остается молодой!»: 16:00-22:00 Центральная площадь.

Концерт «Никто не забыт! Ничто не забыто!»: 20:00 Центральная площадь.

В перерывах между концертами на больших экранах жителям покажут архивные фото— и видеоматериалы.

«Концерт Мира»: 17:00-19:00 площадке у монумента «Навеки с Россией ».

Минута молчания — в 19:55 на всех площадках.

Концерт «Песни нашей Победы!»: 19:30-22:00 площадка у монумента «Навеки с Россией».

В 22:00 пройдет традиционный праздничный салют.

Также в День Победы состоится благотворительная акция «Транспорт для ветерана», которая проводится в Ижевске с 2010 года. Автомобилисты будут бесплатно довозить ветеранов до праздничных площадок и обратно.

8 и 9 мая в Ижевске ограничат движение транспорта:

8 мая 08:30 — 09:00 по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского;

09:00 — 09:30 по улице Дзержинского на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевской, по улице Буммашевской на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской, по Удмуртской на участке от Буммашевской до Холмогорова.

09:00 — 11:00 по улице Пушкинской на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина, по Ленина на участке от Пушкинской до Орджоникидзе, по Орджоникидзе на участках от Ленина до Промышленной, от Промышленной до пересечения с улицами 40 лет Победы и Камбарской.

9 мая 08:30 — 22:30 по улице Коммунаров на участке от улицы Советской до переулка Широкого,

по улице Красногеройской на участке от Карла Маркса до Пушкинской,

по улице Бородина на участке от Карла Маркса до Пушкинской,

по улице Вадима Сивкова на участке от Бородина до Красногеройской,

по улице Пушкинской на участке от Ленина до Кирова,

по улице Лихвинцева на участке от пл. 50 лет Октября до улицы Пушкинская,

по пл. 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до Лихвинцева,

по переулку Широкий на участке от улицы Коммунаров до Карла Маркса,

по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до Бородина.

21:00 — 23:00 — по улице Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.

Отметим, с 5 по 10 мая у монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы пройдет Вахта Памяти.

8 мая с 09:00 до 10:30 состоятся шествия к Нагорному и Северному кладбищам.