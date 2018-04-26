Дакота Джонсон наела «ушки» на бедрах

Актриса, по всей видимости, расслабилась на некоторое время и успела поправиться.

Ради роли в кино многие актрисы готовы абсолютно на все. Так, 28-летняя Дакота Джонсон для съемок в «50 оттенках серого» согласилась на откровенные сцены. Поэтому говорить о том, что ей нужно быть в идеальной форме, даже не пришлось. Звезда постоянно тренировалась. К счастью, у нее была личный тренер Рамона Брагана, которая разработала программу, благодаря которой Дакота была стройной и грациозной.

Тренировка Дакоты состояла из базовых упражнений, кардио— и силовых упражнений. Также она придерживалась особого питания. Однако, как только закончились съемки, Джонсон перестала придерживаться здорового образа жизни и заметно поправилась.

Но на днях папарацци застали актрису сразу после тренировки. По всей видимости, звезда все-таки решила взять себя в руки и заняться своей фигурой. Однако пока ей это не помогло.

Для того чтобы избавиться от «ушек» на бедрах, актрисе лучше всего придерживаться правильного питания и полностью исключить из рациона сахар, сладости и выпечку. Ну и конечно, активно заниматься спортом. Отлично для этого пойдут бег, йога, прыжки на скакалке. Надеемся, что в ближайшее время Дакота похудеет и ее бедра будут красивыми, как и прежде.

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