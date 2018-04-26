Общая площадь теплиц в Дагестане увеличилась почти до 220 га

МАХАЧКАЛА , 26 апреля. / ТАСС /. Общая площадь теплиц в Дагестане по итогам прошлого года увеличилась на 40 га и составила почти 220 га. Об этом в четверг заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Адильхан Ганакаев на расширенной коллегии ведомства.

"В республике в последние годы набирает обороты развитие овощеводства закрытого грунта, которое представлено как крупными тепличными комплексами, так и малогабаритными теплицами. К концу 2017 года площадь теплиц в республике составила 219,4 га, из них в 2017 году построено 39,4 га", — сказал Ганакаев.

По его словам, сбор овощей с защищенного грунта в регионе в прошлом году составил 20,2 тыс. тонн. «Это на 6 тысяч тонн больше, чем в 2016 году», — добавил первый замглавы регионального минсельхоза.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по сельскому хозяйству и продовольствию Дагестана, в последние годы в республике появились целые поселения, которые занимаются в основном овощеводством на закрытом грунте, в частности, села Уллубийаул и Аданак Карабудахкентского района и Кироваул Кизилюртовского района.

По итогам 2017 года всего в республике произвели почти 1,5 млн овощей и 170 тыс. тонн плодов, рост по овощам составляет 106%, по плодовым — 129,4%.