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Не врать и не путаться в датах: ярославских гидов заставят сдавать экзамены
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Не врать и не путаться в датах: ярославских гидов заставят сдавать экзамены 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле для экскурсоводов могут ввести систему аттестации. Об этом задумались городские власти. И озвучили свои идеи на сегодняшней пресс-конференции.
— Экскурсовод не должен рассказывать несуществующие истории или что-то придумывать. А сейчас возможности проверить, какой гид работает, нет, — говорит советник мэра Ярославля Ольга Лилеева. — Сформируем предложение, вынесем на суд мэра и муниципалитета предложение об аттестации гидов.
Также сегодня говорили о том, какие сюрпризы готовят нам на День города и как будут решать туалетную проблему в летние праздники, когда Ярославль наводнят туристы.
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