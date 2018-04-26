Ленинградская область получила квоту на вылов 1500 тонн корюшки

Весенняя корюшковая путина в Ладожском озере традиционно проходит с 20-х чисел апреля до середины мая. Активный нерестовый ход в реку Волхов в этом году начался позднее, 24 апреля, из-за позднего схода льда и низких температур воды. Массовый заход рыбы традиционно отмечается в реках Сясь, Свирь и Бурная.

Объемы вылова корюшки в Ладожском озере ежегодно составляет в среднем около 1 500 тонн, в Финском заливе — 450 тонн. Квоты на вылов рыбы в Ладожском озере принадлежат предприятиям Ленинградской области , в Финском заливе — делятся между рыбодобытчиками области и Санкт-Петербурга . 70% корюшки, вылавливаемой в регионе, — это корюшка Ленинградской области и 70% всей корюшки — это корюшка Ладожского озера.

Прибрежное рыболовство в Балтийском море ведет 21 рыбодобывающая организация Ленинградской области, промышленное рыболовство во внутренних пресноводных водоемах — 57 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 47 в Ладожском озере. Ведущими рыбодобытчиками являются: ООО «Причал» (370 тонн в год), Рыболовецкий колхоз «Нево» (209 тонн в год) и ООО «Устье» (280 тонн в год).

Для рыбаков-любителей в соответствии с утвержденными суточными нормами размер улова может составлять не более 5 килограммов корюшки в Финском заливе и Ладожском озере с впадающими в него реками. Согласно правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна гражданам запрещается применение сетей и ловушек всех типов: «накидок», «телевизоров», «экранов», «косынок», бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова.

За нарушение Правил рыболовства помимо штрафов (в размере от 2 до 5 тыс. рублей), предъявления исков за ущерб, изъятия запрещенных орудий лова и транспортных средств, материалы дел передаются в суды для принятия решения о конфискации изъятых орудий лова и транспортных средств, а также наказания в виде исправительных работ.

В текущем году контроль и надзор за соблюдением законодательства в области рыболовства и предотвращение незаконного промысла корюшки в нерестовый период будут осуществлять 24 инспектора отдела рыбоохраны по Санкт-Петербургу Ленинградской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и двое государственных инспекторов будут прикомандированы из другого региона.