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Бывшие узники фашизма смогут бесплатно получать соцпомощь на дому в Подмосковье
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Бывшие узники фашизма смогут бесплатно получать соцпомощь на дому в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, герои обороны Москвы и супруги умерших участников Великой Отечественной войны смогут бесплатно получать социальную помощь на дому в Подмосковье. Соответствующий закон Московская областная дума приняла в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Проектом закона предлагается предоставлять социальные услуги на дому бесплатно следующим категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак", — говорится в пояснительной записке к закону.
Согласно материалам Мособлдумы, сейчас социальные услуги на дому в Подмосковье могут получать только одинокие участники и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои России и CCCР, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и инвалиды боевых действий.
Отмечается, что социальные услуги на дому за счет бюджета области смогут получить только граждане, которые нуждаются в постоянном уходе, и за которыми не могут присматривать родственники.
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