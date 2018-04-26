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Внутри фонда Backmoon можно будет работать со смарт-контрактами
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Внутри фонда Backmoon можно будет работать со смарт-контрактами 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Команда инвестиционного фонда Blackmoon представила новую возможность. Теперь работа внутри проекта будет проводиться на базе смарт-контрактов.
Команде проекта потребовалось более полугода, чтобы представить на суд публике действительно эффективную модель работы через смарт-контракты. С их помощью будет налажен мост между блокчейн и традиционной финансовой системой. Пользователи получат возможность эффективной регуляции каждого аспекта работы с токенами (начиная от создания, заканчивая обменом и распределением).
Благодаря работе на базе смарт-контрактов команда смогла максимально приблизиться к наиболее эффективной системе регуляции. Вне зависимости от интерпретации контракта сторонами, он остается неизменным. Данная особенность может стать ключом к решению многих спорных вопросов (в том числе и на уровне государственного регулирования).
Смарт-контракты, по замыслу Blackmoon, будут являться компромиссным вариантом, позволяющим регулировать все необходимые аспекты работы. Так, один контракт может содержать необходимые команды и стандарты, другой — логистические и бизнес-данные. Смарт-контракты будут осень простыми и легки в использовании даже для неопытных пользователей.
Ранее мы писали о том, китайская компания откроет в России биржу по обналичиванию криптовалют.
текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock
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