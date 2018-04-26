День Победы 9 Мая 2018 в Новосибирске — программа мероприятий

Накануне Дня Победы лучшими караулами в Новосибирске будут организованы Вахты памяти:

— мемориальный ансамбль «Монумент Славы»: 1–10 мая, с 8.30 до 16.30;

— монумент Воину-освободителю в Павловском сквере Калининского района: (7–9 мая, с 12.00 до 14.00);

— монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 годах: 4–9 мая в Первомайском районе;

— монумент Воинам-сибирякам в Центральном округе: 9 мая;

— стела «Звезда» в Кировском районе: 9 мая;

— памятник воину-освободителю «Алеша» в Советском районе: 9 мая;

— Стела «Блокадники» в Октябрьском районе: в течение мая.

Велопробег и автопробег

1 — 3 мая — автопробег «Звездный рейд» по районам НСО, посвященный Дню Победы. По прибытии колонны в населенных пунктах будут проходить торжественные линейки и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

5 мая в 15.00 — старт велопробега, посвященного 73-й годовщине Победы, с пл. Пименова в Новосибирске (маршрут: площадь им. Пименова — Монумент Славы — парк «Городское начало»). Одновременно с этим, в 15.00, на площадке возле ГПНТБ состоится открытие фонтанного комплекса «Речные цивилизации Сибири».

Концерт для ветеранов

8 мая в 15.00 в Новосибирском театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (вход по пригласительным билетам).

Эстафеты в честь Победы

8 мая в 12.00 в Центральном парке пройдет патриотический фестиваль «Парк Победы», посвященный презентации акции «Эстафета патриотизма поколений». Сама эстафета будет пролегать по нескольким районам города, из-за чего возможно временное перекрытие улиц. Водителей просят отнестись с пониманием к традиционной патриотической акции.

9 мая с 13.30 до 17.30 будет проходить 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина на Красном проспекте — от ул. Депутатской до ул. Сибревкома.

«Свеча Памяти»

8 мая в 21.50 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в сквере Славы (Ленинский район) будет организована традиционная ежегодная молодежная патриотическая акция «Свеча памяти».

Парад Победы-2018

9 мая в 10.00 начнется военный парад войск Сибирского гарнизона на площади имени Ленина. Залп артиллерийского салюта будет произведен на пересечении Каменской магистрали и ул. Военной.

«Бессмертный полк» 2018

9 мая с 10.00 до 10.45 будет организован сбор «Бессмертного полка» на участке Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал (Октябрьская магистраль, 3) и театром „Глобус“. Сколько стоит сделать штендер для „Бессмертного полка“ и можно ли изготовить транспарант самостоятельно — в материале VN.ru

Ориентировочно в 10.45 — начало шествия „Бессмертного полка“ (сразу после окончания Парада) по Красному проспекту до Дома Офицеров (Красный проспект, 63). Во главе шествия пройдут курсанты со Знаменем Победы, а также ретротехника времен Великой Отечественной войны. В шествии также примет участие торжественная многонациональная колонна, символизирующая единство народов СССР, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. Участники шествия пронесут флаги СССР, союзных республик и флаг Победы. Непосредственно перед „Бессмертным полком“ идет Новосибирский городской духовой оркестр.

С 11.30 до 13.00 — возле Дома Офицеров для участников акции „Бессмертный полк“ будет организована военно-патриотическая программа.

Возложение венков

9 мая в 9.15 ежегодное возложение корзины цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина.

9 мая в 12.30 состоится торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

9 мая в 13.00 на мемориальном воинском захоронении „Раненый воин“ Заельцовского кладбища состоится возложение венков и цветов врио губернатора Новосибирской области и мэром города Новосибирска.

Агитация

9 мая с 12.00 до 19.00 в Первомайском сквере организована праздничная интерактивная программа, информационно-агитационная акция „Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!“

Военный городок

С 15.00 до 18.00 на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска (плац между домами №5 и 7) пройдет историческая реконструкция, посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Все салюты в Новосибирске

9 Мая, 18.00 — 21.50 — праздничная программа на пл. Ленина, которая закончится праздничными фейерверками и артиллерийским салютом с 21.50 до 22.00.

Салюты в Новосибирске:

— Первомайский сквер;

— Мемориальный комплекс Монумент Славы;

— Спортивный комплекс „Локомотив“ в Первомайском районе.

— на пляже „Наутилус“ (отдельно в 22.30)

В Академгородке:

— Площадка у ДК Академия (ул. Ильича);

— Территория детской музыкальной школы №9 (ул. Молодости).

График перекрытия дорог во время репетиции Парада Победы 5, 7 и 8 мая и расписание электричек на майские праздники читайте на сайте VN.ru.