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Эксперт оценил заявление Пентагона о радиоэлектронных атаках против США в Сирии
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Эксперт оценил заявление Пентагона о радиоэлектронных атаках против США в Сирии 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал заявление представителя Пентагона о столкновении самолетов ВВС США с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии.
Он пояснил, как именно средства РЭБ мешают полету. По его словам, они заглушают каналы коммуникаций и вызывают помехи на частотах обмена информацией современных войск США. Данные не передаются между центрами и боевыми единицами, рассказал Дрозденко. «Фактически вооруженные силы оказываются ослепленными. Если радарная установка ведет поиск цели и отслеживает пространство вокруг себя, то она видит не только истинные цели, но и большое количество ложных», — цитирует эксперта RT.
Он также отметил, что этот метод борьбы нельзя назвать агрессивным, несмотря на его эффективность. Дрозденко напомнил об атаках крылатыми ракетами, которые в Сирии проводили США без решения Совбеза ООН. Последняя состоялась 14 апреля.
"Армия США является высокотехнологичной и критически зависит от таких каналов передачи информации. Если оборвать эти высокотехнологичные цепочки, то их армия отбрасывается где-то в район 1970–1980-х годов", — отметил эксперт. По его словам, штатовские военные отвыкли от подобного метода ведения боевых действий. Дрозденко добавил, что США отстают от РФ в области радиоэлектронной борьбы.
Ранее командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что некие противники глушат радиосвязь в Сирии, мешая полету воздушных сил США. Некоторые западные СМИ выдвинули предположение, что представитель Пентагона указывает на РФ, как на ответственных за использование средств РЭБ
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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