В ВКА им. А. Ф. Можайского прошла олимпиада по военной топографии

В ходе практических состязаний курсанты всех факультетов академии определяли данные для движения по азимутам, собирали топографический пазл на скорость и демонстрировали правильность прохождения всех этапов ориентирования на местности.

На базе обеспечения учебного процесса Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в н. п. Лехтуси Ленинградской области состоялась ежегодная академическая олимпиада по дисциплине «Военная топография».

Программа состязаний включала в себя четыре этапа, для успешного прохождения которых необходимо было знать не только теорию, но и умело применять свои знания и навыки на практике.

В олимпиаде приняли участия курсанты всех факультетов академии, так как данный предмет входит в программу всех направлений обучения, независимо от выбранной специальности.

После торжественного приветственного слова от организаторов олимпиады и представителей командования базы участники отправились на первый рубеж, где им предстояло выполнить комплексный норматив по работе с топографической картой.

В ходе практических состязаний участники олимпиады определяли и готовили данные для движения по азимутам, собирали топографический пазл на скорость и демонстрировали правильность прохождения всех этапов ориентирования на местности. Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачёте.

Сложности прохождению практических этапов участникам олимпиады добавляли и неблагоприятные погодные условия.

В результате упорной борьбы, призовые места распределились следующим образом: почётное третье место завоевала команда 5-го факультета, на втором месте команда 9-го факультета и победителями олимпиады стали курсанты 7-го факультета академии.

В личном первенстве лучшим стал курсант Иван Сенин, второй результат показал курсант Владислав Светличный, третье место — у старшины Романа Смирнова

Данный тур олимпиады проводился внутри академии, без привлечения сторонних участников.

В мае победители и призёры отправятся на межвузовскую олимпиаду по военной топографии и будут бороться за право называться лучшими в данной дисциплине среди высших учебных заведений Санкт-Петербурга

Изучение военного искусства через соревновательную составляющую — один из самых распространённых педагогических методов ВКА имени А. Ф. Можайского. Через состязания участники могут не только отработать свои навыки и знания отдельного предмета, но и побороться за право быть лучшим, что благоприятно влияет на изучение дисциплины в целом.

Более того, предметные олимпиады являются неотъемлемой частью и воспитательного процесса, так как курсанты получают отличную возможность работать в команде, что способствует развитию коммуникабельности и ответственности.