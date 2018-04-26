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Сверхзвуковой МиГ-31 заправляется в воздухе: уникальное видео небесного аса
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Сверхзвуковой МиГ-31 заправляется в воздухе: уникальное видео небесного аса 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Заправка в воздухе считается одним из самых сложных элементов для отработки пилотами. При скорости в 750 километров в час все происходящее напоминает больше воздушную эквилибристику: погрешность всего в метр, синхронизация скорости и отсутствие права на ошибку.
Топливозаправщикам, массивным воздушным танкерам ИЛ-78, в данном случае пришлось подойти на расстояние в 10 метров, чтобы состыковаться с конусом-датчиком. Настоящее мастерство обоих пилотов!
Если же дозаправка срывается, то борту требуется выполнять посадку на запасной аэродром. Как правило, это северные районы нашей страны, где мало аэродромов. Мысль-то давит: где садиться, если не получится? Потому что, когда идем на дальние расстояния, к танкеру подходим на минимальном остатке топлива — рассуждает командир Миг-31 БМ, Евгений Шершаков
Именно на этих истребителях в 2016 году был поставлен мировой рекорда беспересадочного перелета: летчики провели в небе более семи часов и покрыли почти восемь тысяч километров.
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