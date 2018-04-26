Киноконцерн «Мосфильм» расширят и модернизируют

Сергей Кузнецов. На базе киноконцерна «Мосфильм» появится многофункциональный производственного-культурный центр и жилой комплекс с офисными площадями. Такой проект согласовала Москомархитектура, сообщил главный архитектор Москвы

По его словам, на территории киноконцерна на Мосфильмовской улице в ближайшие годы построят несколько новых объектов, которые позволят «Мосфильму» развиваться и вести активную культурную и образовательную деятельность.

Планируется возвести два современных павильона — съемочный и складской, а также многофункциональный комплекс в восточной части территории.

В пятиэтажном комплексе часть помещений отдадут под административно-бытовые нужды. На втором и третьем этажах будут зоны для реквизита. В цокольном этаже появится стоянка для ретроавтомобилей и стилизованных под старину конных повозок.

В одноэтажном павильоне будут проходить съемки фильмов. Также здесь разместятся гримерные комнаты, раздевалки и костюмерные. В павильоне одновременно смогут находиться до 200 человек.

"По словам мэра Сергея Собянина, Москва является локомотивом развития экономики, науки, культуры для всей страны. И настало время для крупнейшей киностудии страны — киноконцерн «Мосфильм» не только расширит территорию, но и будет кардинально модернизирован", — сказал Кузнецов.

Жилой комплекс получил название «Вишневый сад». Он будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машино-места и офисными помещениями. Три восьмиэтажных корпуса и один девятиэтажный расположены попарно с небольшим смещением относительно друг друга, композицию завершает двенадцатиэтажная доминанта с юго-востока.