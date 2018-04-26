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«Не стоит паразитировать»: В Казанском кремле ответили на критику Госсовета по языковому вопросу
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«Не стоит паразитировать»: В Казанском кремле ответили на критику Госсовета по языковому вопросу 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе брифинга в четверг, 26 апреля официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова ответила на критику, звучавшую в ходе заседания Госсовета РТ накануне. Напомним, ряд спикеров говорили, что президент РТ Рустам Минниханов мог бы проявлять большую активность в обсуждении законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школах страны. Галимова говорит, что в Казанском кремле с понимаем относятся к эмоциональным выступлениям ряда депутатов Госсовета РТ. Рустам Минниханов придерживается мнения, что все вопросы, касающиеся интересов наций, должны обсуждаться самым широким образом — взвешенно и подробно. В то же время, Галимова, приводя позицию президента РТ, просит не связывать языковой вопрос с «татарстанским сепаратизмом». «Вопрос касается не только татар, поэтому не стоит паразитировать на том, что реально волнует людей», — говорит Лилия Галимова. Напомним, ранее депутаты Госсовета РТ приняли обращение к спикеру Госсовета РТ Вячеславу Володину, где содержалась критика закона о добровольном изучении национальных языков. Депутаты призывают обсудить норму на региональном уровне.
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