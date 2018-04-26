В Сарове мужчина избил девушек-диспетчеров из службы такси и засветился на видео. Его опознали

Инцидент произошел 16 апреля в 18.45. Как сообщил сегодня, 26 апреля, корреспонденту NN.RU владелец службы такси, нападавшего опознали.

— Да, его нашли. Полиция не задерживала. Но он никуда и не скрывается. Он семейный, у него маленький ребенок, хорошие родители. И вообще там все в шоке от подобного. И он вроде не совсем дурак. Какая-то там карьерная лестница его ждала, а теперь конец карьере… Ну, сам себе выбрал. Мы бы вообще хотели, чтобы этого инцидента не было.

— Как девочки себя чувствуют?

— Ничего, выздоравливают. Девушки написали заявление. Побои зафиксированы. Сейчас ждем результатов экспертизы, чтобы понять, по какой статье возбуждать уголовное дело — по более «тяжелой», или менее «тяжелой».

— Он действительно перепутал, с кем-то повздорил, а пришел к вам?

— Конечно, это 100%. Мне бы тоже хотелось обо всем этом из первых уст услышать его мотивы, но он сам на переговоры не идет. За него везде суетятся его родственники. Они ведут переговоры, пытаются как-то загладить дело миром. Я предполагаю, что они (семья нападавшего) предлагают деньги потерпевшим девочкам. Но и родители потерпевших девочек, и я говорим им, не вздумайте. Пускай он несет заслуженное наказание.

Очевидно, что ему нагрубили в другом месте, но пришел он разбираться к нам. Мы даже предполагаем, какое это было такси. Были там насмешки от некоторых девочек из других такси…

— Конечно. Но если бы не было видеонаблюдения, я уверен, они вообще ничего бы не делали. Видео полиция забрала только через пять дней и то после того, как видео увидели по телевизору. Я подождал 4 дня, спросил у полиции: «Что вы делаете?». Ничего. Тогда я обратился на наш городской портал и попросил разместить запись. Я даже сам хотел их (нападавших) найти. Подумал, что наверняка, кто-нибудь из горожан узнает этих ребят. Дал свой мобильный номер. Видео разместили, лица девочек замазал. А потом уже это все раскрутилось до таких масштабов.

— Нападавший ведь был не один?

— И второго тоже нашли. Он вообще сотрудник Росгвардии. Но его, по слухам, уже уволили из рядов армии и забрала военная прокуратура.

Но и родители потерпевших девочек, и я говорим им, не вздумайте. Пускай он несет заслуженное наказание.

— А как они попали внутрь?

— Было 18.45. в 19.00 приходят водители и сдают смены: дневные уходят, вечерние приходят. Закрывать не было смысла. К тому же кроме нас тут еще находится обувная мастерская, она работает до 19.00. А на ночь у нас две металлические двери, ночью к нам невозможно пробраться.

Редакция направила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области и Росгвардию с просьбой прокомментировать ситуацию.

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