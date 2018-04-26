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Спасатели нашли тело мужчины на месторождении в Сургутском районе
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Спасатели нашли тело мужчины на месторождении в Сургутском районе 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Поисково-спасательная группа КУ «Центроспас-Югория» искали пропавшего без вести мужчину в Сургутском районе. Операция по поиску осуществлялась с сотрудниками полиции.
Искать пропавшего начали 25 апреля от одного из кустов Родникового месторождения в сторону с.п. Ульт-Ягун.
Изначально сообщение о пропаже мужчины поступило в дежурную часть полиции. Полицейские в свою очередь обратились за помощью к спасателям еще 6 марта. К поискам приступили сразу, но долгое время не могли найти. Затем было принято решение приостановить поиски в связи с плохой метеорологией и отсутствием следов.
«Полицейские обратились повторно с просьбой о помощи найти пропавшего. Погодные условия улучшились, снег подтаял, и тело вышло наружу. 25 апреля спасателям удалось найти тело пропавшего», — сообщили в КУ «Центроспас-Югория». Информацией о том, кем является этот мужчина не обладаем.
Причины и обстоятельства смерти мужчины выяснят сотрудники полиции.
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