Спасатели нашли тело мужчины на месторождении в Сургутском районе

Поисково-спасательная группа КУ «Центроспас-Югория» искали пропавшего без вести мужчину в Сургутском районе. Операция по поиску осуществлялась с сотрудниками полиции.

Искать пропавшего начали 25 апреля от одного из кустов Родникового месторождения в сторону с.п. Ульт-Ягун.

Изначально сообщение о пропаже мужчины поступило в дежурную часть полиции. Полицейские в свою очередь обратились за помощью к спасателям еще 6 марта. К поискам приступили сразу, но долгое время не могли найти. Затем было принято решение приостановить поиски в связи с плохой метеорологией и отсутствием следов.

«Полицейские обратились повторно с просьбой о помощи найти пропавшего. Погодные условия улучшились, снег подтаял, и тело вышло наружу. 25 апреля спасателям удалось найти тело пропавшего», — сообщили в КУ «Центроспас-Югория». Информацией о том, кем является этот мужчина не обладаем.

Причины и обстоятельства смерти мужчины выяснят сотрудники полиции.