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Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде
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Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Направлявшийся в Калгари небольшой самолет с пятью пассажирами не дотянул до аэропорта из-за проблем с оборудованием и совершил вынужденную посадку на дорогу, во время которой пилот слегка зацепил крылом фонарный столб, сообщает CBC News. Камеры наблюдения зафиксировали момент ювелирного (забудем о столбе) приземления.
Отправной точкой для Piper PA-31-350 Chieftain авиакомпании Super T Aviation стал самый солнечный город Канады — Медисин-Хат, откуда двухмоторный самолет вылетел в 04:45 утра (по местному времени) 25 апреля. Примерно через час пилот сообщил наземным службам, что у него отказал один из топливных насосов, и запросил разрешение на аварийную посадку.
VIDEO: Plane with six passengers lands on Calgary street this morning. Story here: https://t.co/LP9DfOEkSb@CBCCalgary @CBC_DAVE pic.twitter.com/n9aOvwheUR
— Kyle Bakx (@KyleBakx) 25 апреля 2018 г.
Полосой послужила 36-я улица, расположенная в паре километров от воздушной гавани. Машин на ней в столь ранний час было немного, что немного упрощало задачу пилота с 20-летним стажем. Свидетелями приземления стали несколько местных жителей, направлявшихся на работу.
Уже после касания земли самолет зацепил крылом фонарный столб, но повреждения оказались минимальными. В результате инцидента никто не пострадал, сам же самолет на время отогнали на обочину, а позже погрузили на машину с помощью крана.
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