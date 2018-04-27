Совфед поддержит контрсанкции без поправок

Совфед поддержит закон о контрсанкциях без серьезных поправок, сообщают источники РБК. Значимых поправок не планируется предлагать и к первому чтению закона.

Совет Федерации 28 апреля представит окончательный отзыв на законопроект об ответных мерах на санкции США с рекомендацией поддержать его. По словам члена профильного комитета СФ по экономической политике Вячеслава Тимченко, изменения могут коснуться лишь статьи законопроекта об ограничении импорта лекарств в Россию

Документ, рассмотрение которого назначено на 15 мая, предусматривает в том числе ограничение и запрет деятельности в России американских и других зарубежных компаний во многих сферах.