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Совфед поддержит контрсанкции без поправок
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Совфед поддержит контрсанкции без поправок 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Совфед поддержит закон о контрсанкциях без серьезных поправок, сообщают источники РБК. Значимых поправок не планируется предлагать и к первому чтению закона.
Совет Федерации 28 апреля представит окончательный отзыв на законопроект об ответных мерах на санкции США с рекомендацией поддержать его. По словам члена профильного комитета СФ по экономической политике Вячеслава Тимченко, изменения могут коснуться лишь статьи законопроекта об ограничении импорта лекарств в Россию.
Документ, рассмотрение которого назначено на 15 мая, предусматривает в том числе ограничение и запрет деятельности в России американских и других зарубежных компаний во многих сферах.
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