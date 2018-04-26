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Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях
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Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил законопроект об ответных санкциях против США. Как говорится в отзыве на документ, он отвечает интересам России, потому что позволит укрепить территориальную целостность и повысить безопасности страны, отмечает RT. Ранее законопроект о контрсанкциях поддержал комитет СФ РФ по конституционному законодательству, были учтены некоторые поправки к предлагаемым мерам в ответ на демарш Вашингтона.
Государственная дума должна 15 мая обсудить в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США. Документ внесён в нижнюю палату парламента лидерами всех фракций и председателем ГД. Среди предлагаемых контрмер — запрет на поставки из США лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. К экспертизе законопроекта об ответных санкциях подключится Российская академия наук.
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